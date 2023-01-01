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Intel Core i3 1215U против Apple M2

Intel Core i3 1215U
VS
Apple M2
Intel Core i3 1215U
Apple M2

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i3 1215U на 1.2 ГГц или Apple M2 с 8-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между M2 and 1215U
Причины выбрать Intel Core i3 1215U
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR5-4800
Причины выбрать Apple M2
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 22% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1925 и 1572 балла

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i3 1215U
5843
Apple M2 +50%
8748
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 1215U
3451
Apple M2 +17%
4024
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 1215U
11471
Apple M2 +35%
15533
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 1215U
1574
Apple M2 +23%
1941
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 1215U
6043
Apple M2 +49%
9018
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 1215U и Apple M2

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 23 февраля 2022 6 июня 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Alder Lake Apple M2
Номер модели i3-1215U -
Интегрированная графика UHD Graphics (64EU) Apple M2 GPU

Процессор

Производительные ядра
Ядер 2 4
Потоков 4 4
Частота 1.2 ГГц 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц -
Энергоэффективные ядра
Ядер 4 4
Потоков 4 4
Частота 0.9 ГГц 2.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.3 ГГц -
Общее
Количество ядер 6 8
Количество потоков 8 8
Частота шины 100 МГц -
Множитель 12x -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 16МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 10МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Количество транзисторов - 20 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Сокет BGA-1744 Apple M-Socket
Энергопотребление (TDP) 12-15 Вт 15 Вт
Макс. TDP (Boost) 55 Вт -
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (64EU) Apple M2 GPU
Частота GPU 300 МГц 500 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1398 МГц
Шейдерные блоки 512 1024
TMUs 32 64
ROPs 16 32
Вычислительные блоки 64 128
TGP 45 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i3 1215U
1.43 терафлопс
Apple M2
3 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 LPDDR5-6400
Макс. размер 64 ГБ 24 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 102.4 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 1215U -
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 -

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Комментарии

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