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Intel Core i3 1215U против i3 1005G1

Intel Core i3 1215U
VS
Intel Core i3 1005G1
Intel Core i3 1215U
Intel Core i3 1005G1

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i3 1215U на 1.2 ГГц или i3 1005G1 с 2-ядрами на 1.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1005G1 and 1215U
Причины выбрать Intel Core i3 1215U
  • Появился на 2 года и 7 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • На 48% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1521 и 1028 баллов
  • На 29% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 3.4 ГГц)
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i3 1215U +122%
5479
Core i3 1005G1
2471
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 1215U +56%
3511
Core i3 1005G1
2244
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 1215U +126%
11445
Core i3 1005G1
5073
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 1215U +49%
1531
Core i3 1005G1
1029
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 1215U +108%
4616
Core i3 1005G1
2222
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 1215U и i3 1005G1

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 февраля 2022 1 августа 2019
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-U Ice Lake
Номер модели i3-1215U i3-1005G1
Сокет BGA-1744 BGA-1526
Интегрированная графика UHD Graphics (64EU) UHD Graphics G1

Производительность

Количество ядер 6 2
Количество потоков 8 4
Частота 1.2 ГГц 1.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 3.4 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 12x 12x
Скорость шины - 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 10МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 12-15 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (64EU) Intel UHD Graphics G1
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 900 МГц
Шейдерные блоки 512 256
TMUs 32 32
ROPs 16 4
Вычислительные блоки 64 -
TGP 45 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 5120x3200 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i3 1215U
1.43 терафлопс
Core i3 1005G1
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200, LPDDR4-3733
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 1215U Сайт Intel Core i3 1005G1
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 -
Расширенные инструкции - SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512

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Конкуренты

1. Ryzen 5 5500U и Core i3 1215U
2. Ryzen 3 5300U и Core i3 1215U
3. Core i5 1235U и Core i3 1215U
4. Core i5 1245U и Core i3 1215U
5. Ryzen 3 5425U и Core i3 1215U
6. Pentium Gold 7505 и Core i3 1005G1
7. Celeron N4020 и Core i3 1005G1
8. Celeron N5095 и Core i3 1005G1

Комментарии

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