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Intel Core i3 1215U против i3 1110G4

Intel Core i3 1215U
VS
Intel Core i3 1110G4
Intel Core i3 1215U
Intel Core i3 1110G4

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i3 1215U на 1.2 ГГц или i3 1110G4 с 2-ядрами на 1.5-2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i3 1215U были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1110G4 and 1215U
Причины выбрать Intel Core i3 1215U
  • Появился на 1 год и 6 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR5-4800
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 28% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1459 и 1144 балла
  • На 13% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 3.9 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 1215U +82%
3605
Core i3 1110G4
1984
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 1215U +266%
12507
Core i3 1110G4
3415
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 1215U +27%
1448
Core i3 1110G4
1143
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 1215U +102%
3799
Core i3 1110G4
1878
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 1215U и i3 1110G4

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 февраля 2022 2 сентября 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-U Tiger Lake UP4
Номер модели i3-1215U i3-1110G4
Сокет BGA-1744 BGA-1598
Интегрированная графика UHD Graphics (64EU) UHD Graphics Xe Graphics G4

Производительность

Количество ядер 6 2
Количество потоков 8 4
Частота 1.2 ГГц 1.5-2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 3.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 12x 15-25x
Скорость шины - 2 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 10МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 7-15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (64EU) Intel UHD Graphics Xe Graphics G4
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
Шейдерные блоки 512 384
TMUs 32 24
ROPs 16 12
Вычислительные блоки 64 48
TGP 45 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i3 1215U
1.43 терафлопс
Core i3 1110G4
0.84 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 1215U Сайт Intel Core i3 1110G4
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Комментарии

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