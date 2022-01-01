Intel Core i3 1215U против i3 1210U
Что лучше: Intel Core i3 1215U на 1.2 ГГц (c Turbo Boost до 4.4) или i3 1210U на 1.0 ГГц (c Turbo Boost до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты i3 1215U были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 1210U
- На 40% ниже чем у Core i3 1215U пиковое энергопотребление – 9 vs 15 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (многоядерный)
5463
н/д
Passmark CPU (одноядерный)
3605
3596
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 1215U +4%
12507
12027
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 1215U +1%
1448
1428
Geekbench 5 (многоядерный)
3799
Core i3 1210U +13%
4280
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|23 февраля 2022
|23 февраля 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-U
|Alder Lake-U
|Номер модели
|i3-1215U
|i3-1210U
|Сокет
|BGA-1744
|BGA-1744
|Интегрированная графика
|UHD Graphics (64EU)
|UHD Graphics (64EU)
Производительность
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|1.2 ГГц
|1.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|12x
|10x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|10МБ (общий)
|10МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|9 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (64EU)
|Intel UHD Graphics (64EU)
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|850 МГц
|Шейдерные блоки
|512
|512
|TMUs
|32
|32
|ROPs
|16
|16
|Вычислительные блоки
|64
|64
|TGP
|45 Вт
|45 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 1215U
|Сайт Intel Core i3 1210U
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|14
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