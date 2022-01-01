Что лучше: Intel Core i3 1215U на 1.2 ГГц (c Turbo Boost до 4.4) или i3 1210U на 1.0 ГГц (c Turbo Boost до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.