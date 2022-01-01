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Intel Core i3 1215U против i3 1210U

Intel Core i3 1215U
VS
Intel Core i3 1210U
Intel Core i3 1215U
Intel Core i3 1210U

Что лучше: Intel Core i3 1215U на 1.2 ГГц (c Turbo Boost до 4.4) или i3 1210U на 1.0 ГГц (c Turbo Boost до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i3 1215U были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1210U and 1215U
Причины выбрать Intel Core i3 1210U
  • На 40% ниже чем у Core i3 1215U пиковое энергопотребление – 9 vs 15 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 1215U +4%
12507
Core i3 1210U
12027
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 1215U
3799
Core i3 1210U +13%
4280
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 1215U и i3 1210U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 февраля 2022 23 февраля 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-U Alder Lake-U
Номер модели i3-1215U i3-1210U
Сокет BGA-1744 BGA-1744
Интегрированная графика UHD Graphics (64EU) UHD Graphics (64EU)

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 8 8
Частота 1.2 ГГц 1.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 12x 10x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 10МБ (общий) 10МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 9 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (64EU) Intel UHD Graphics (64EU)
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 850 МГц
Шейдерные блоки 512 512
TMUs 32 32
ROPs 16 16
Вычислительные блоки 64 64
TGP 45 Вт 45 Вт
iGPU FLOPS
Core i3 1215U
1.43 терафлопс
Core i3 1210U
1.43 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 1215U Сайт Intel Core i3 1210U
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 14

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Комментарии

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