Intel Core i3 1220P против AMD Ryzen 3 5425U
Что лучше: 10-ядерный ноутбучный Intel Core i3 1220P на 1.5 ГГц или десктопный AMD Ryzen 3 5425U с 4-ядрами на 2.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты i3 1220P были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 1220P
- Имеет на 6 физических ядер больше
- Поддерживает до 64 ГБ DDR5-4800
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 7% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.1 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 3 5425U
- Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
- На 11% ниже чем у Core i3 1220P пиковое энергопотребление – 25 vs 28 Ватт
Тесты в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 1220P +24%
3462
2787
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 1220P +90%
18159
9547
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|23 февраля 2022
|4 января 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-P
|Barcelo
|Номер модели
|i3-1220P
|-
|Сокет
|BGA-1744
|FP6
|Интегрированная графика
|UHD Graphics (64EU)
|Radeon Vega 6 (Ryzen 4000)
Производительность
|Количество ядер
|10
|4
|Количество потоков
|12
|8
|Частота
|1.5 ГГц
|2.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|4.1 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|15x
|27x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|20-28 Вт
|10-25 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (64EU)
|AMD Radeon Vega 6 (Ryzen 4000)
|Частота GPU
|300 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1600 МГц
|Шейдерные блоки
|512
|384
|TMUs
|32
|24
|ROPs
|16
|8
|Вычислительные блоки
|64
|-
|TGP
|45 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|DDR4-3200, LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 1220P
|Сайт AMD Ryzen 3 5425U
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|16
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