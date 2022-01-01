Intel Core i3 1220P против AMD Ryzen 5 5625U
Что лучше: 10-ядерный Intel Core i3 1220P на 1.5 ГГц или AMD Ryzen 5 5625U с 6-ядрами на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 1220P
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.3 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5625U
- На 46% ниже чем у Core i3 1220P пиковое энергопотребление – 15 vs 28 Ватт
- Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1375
Cinebench R23 (многоядерный)
8151
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 1220P +24%
3515
2834
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 1220P +5%
15460
14714
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 1220P +7%
1532
1433
Geekbench 5 (многоядерный)
5047
Ryzen 5 5625U +18%
5934
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|23 февраля 2022
|4 января 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-P
|Barcelo
|Номер модели
|i3-1220P
|-
|Сокет
|BGA-1744
|FP6
|Интегрированная графика
|UHD Graphics (64EU)
|Radeon Vega 7
Производительность
|Количество ядер
|10
|6
|Количество потоков
|12
|12
|Частота
|1.5 ГГц
|2.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|4.3 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|15x
|23x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|10.7 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|20-28 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (64EU)
|AMD Radeon Vega 7
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1800 МГц
|Шейдерные блоки
|512
|448
|TMUs
|32
|28
|ROPs
|16
|7
|Вычислительные блоки
|64
|-
|TGP
|45 Вт
|10-45 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|DDR4-3200, LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 1220P
|Сайт AMD Ryzen 5 5625U
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|16
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