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Intel Core i3 1305U против AMD Ryzen 3 5425U

Intel Core i3 1305U
VS
AMD Ryzen 3 5425U
Intel Core i3 1305U
AMD Ryzen 3 5425U

Что лучше: 5-ядерный Intel Core i3 1305U на 1.6 ГГц или AMD Ryzen 3 5425U с 4-ядрами на 2.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i3 1305U были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5425U and 1305U
Причины выбрать Intel Core i3 1305U
  • Появился на 1 год и 1 месяц позже чем соперник
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 17% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1532 и 1315 баллов
  • На 10% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.1 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 3 5425U
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 1305U +16%
1520
Ryzen 3 5425U
1308
Geekbench 5 (многоядерный)
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 1305U и AMD Ryzen 3 5425U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 3 января 2023 4 января 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake -
Номер модели i3-1305U -
Интегрированная графика UHD Graphics (64EU) Radeon Vega 6 (Ryzen 4000)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 1 4
Потоков 2 8
Частота 1.6 ГГц 2.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 4.1 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 4 -
Потоков 4 -
Частота 1.3 ГГц -
Макс. частота в Turbo Boost 3.3 ГГц -
Общее
Количество ядер 5 4
Количество потоков 6 8
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 16x 27x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 10МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Количество транзисторов - 10.7 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Сокет BGA-1744 FP6
Энергопотребление (TDP) 12-15 Вт 15 Вт
Макс. TDP (Boost) 55 Вт -
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (64EU) AMD Radeon Vega 6 (Ryzen 4000)
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1250 МГц 1600 МГц
Шейдерные блоки 512 384
TMUs 32 24
ROPs 16 8
Вычислительные блоки 64 -
TGP 45 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i3 1305U
1.43 терафлопс
Ryzen 3 5425U
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR5x-5200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 1305U Сайт AMD Ryzen 3 5425U
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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