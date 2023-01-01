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Intel Core i3 1305U против AMD Ryzen 5 5500U

Intel Core i3 1305U
VS
AMD Ryzen 5 5500U
Intel Core i3 1305U
AMD Ryzen 5 5500U

Что лучше: 5-ядерный Intel Core i3 1305U на 1.6 ГГц или AMD Ryzen 5 5500U с 6-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i3 1305U были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5500U and 1305U
Причины выбрать Intel Core i3 1305U
  • Появился на 2 года позже чем соперник
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR5-5200
  • На 38% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1532 и 1108 баллов
  • Имеет на 2048 КБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 13% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5500U
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i3 1305U +42%
1662
Ryzen 5 5500U
1173
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i3 1305U
4311
Ryzen 5 5500U +66%
7154
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 1305U +38%
1534
Ryzen 5 5500U
1115
Geekbench 5 (многоядерный)
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 1305U и AMD Ryzen 5 5500U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 3 января 2023 12 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Zen 2 (Lucienne)
Номер модели i3-1305U -
Интегрированная графика UHD Graphics (64EU) Radeon RX Vega 7

Процессор

Производительные ядра
Ядер 1 6
Потоков 2 12
Частота 1.6 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 4 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 4 -
Потоков 4 -
Частота 1.3 ГГц -
Макс. частота в Turbo Boost 3.3 ГГц -
Общее
Количество ядер 5 6
Количество потоков 6 12
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 16x 21x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 10МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 12-15 Вт 10-25 Вт
Макс. TDP (Boost) 55 Вт -
Сокет BGA-1744 FP6
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (64EU) Radeon RX Vega 7
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1250 МГц 1800 МГц
Шейдерные блоки 512 448
TMUs 32 28
ROPs 16 7
Вычислительные блоки 64 -
TGP 45 Вт 10-45 Вт
iGPU FLOPS
Core i3 1305U
1.43 терафлопс
Ryzen 5 5500U
1.108 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти - DDR5-5200
- DDR4-3200
- LPDDR5-5200
- LPDDR5x-5200
- LPDDR4x-4267		 - DDR4-3200
- LPDDR4-4266
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 1305U Сайт AMD Ryzen 5 5500U
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 12

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Комментарии

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