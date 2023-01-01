Что лучше: 5-ядерный Intel Core i3 1305U на 1.6 ГГц или AMD Ryzen 5 5625U с 6-ядрами на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.