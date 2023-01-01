Intel Core i3 1305U против i3 1115G4
Что лучше: 5-ядерный Intel Core i3 1305U на 1.6 ГГц или i3 1115G4 с 2-ядрами на 1.7-3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты i3 1305U были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 1305U
- Появился на 2 года и 5 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 3 физических ядра больше
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- На 21% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1532 и 1263 балла
- На 10% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.1 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i3 1305U +25%
1649
1319
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i3 1305U +36%
4273
3138
Passmark CPU (одноядерный)
2654
Passmark CPU (многоядерный)
6147
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 1305U +20%
1520
1262
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 1305U +98%
4992
2526
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|3 января 2023
|2 сентября 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Raptor Lake
|Tiger Lake
|Номер модели
|i3-1305U
|i3-1115G4
|Интегрированная графика
|UHD Graphics (64EU)
|UHD Graphics Xe G4
Процессор
|Ядер
|1
|2
|Потоков
|2
|4
|Частота
|1.6 ГГц
|1.7-3.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.5 ГГц
|4.1 ГГц
|Ядер
|4
|-
|Потоков
|4
|-
|Частота
|1.3 ГГц
|-
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.3 ГГц
|-
|Количество ядер
|5
|2
|Количество потоков
|6
|4
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|16x
|17-30x
|Скорость шины
|-
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|10МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Сокет
|BGA-1744
|BGA-1449
|Энергопотребление (TDP)
|12-15 Вт
|12-28 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|55 Вт
|-
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (64EU)
|Intel UHD Graphics Xe G4
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1250 МГц
|1250 МГц
|Шейдерные блоки
|512
|384
|TMUs
|32
|24
|ROPs
|16
|12
|Вычислительные блоки
|64
|48
|TGP
|45 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR5x-5200, LPDDR4x-4267
|DDR4-3200, LPDDR4X-3733
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 1305U
|Сайт Intel Core i3 1115G4
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|16
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