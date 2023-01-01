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Intel Core i3 1305U против i3 1210U

Intel Core i3 1305U
VS
Intel Core i3 1210U
Intel Core i3 1305U
Intel Core i3 1210U

Что лучше: 5-ядерный Intel Core i3 1305U на 1.6 ГГц или i3 1210U с 6-ядрами на 1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i3 1305U были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1210U and 1305U
Причины выбрать Intel Core i3 1305U
  • Появился на 11 месяцев позже чем соперник
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 1305U +16%
4992
Core i3 1210U
4296
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 1305U и i3 1210U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 января 2023 23 февраля 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Alder Lake
Номер модели i3-1305U i3-1210U
Интегрированная графика UHD Graphics (64EU) UHD Graphics (64EU)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 1 2
Потоков 2 4
Частота 1.6 ГГц 1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 4.4 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 4 4
Потоков 4 4
Частота 1.3 ГГц 0.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.3 ГГц 3.3 ГГц
Общее
Количество ядер 5 6
Количество потоков 6 8
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 16x 10x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 10МБ (общий) 10МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Сокет BGA-1744 BGA-1781
Энергопотребление (TDP) 12-15 Вт 9 Вт
Макс. TDP (Boost) 55 Вт 29 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (64EU) Intel UHD Graphics (64EU)
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1250 МГц 850 МГц
Шейдерные блоки 512 512
TMUs 32 32
ROPs 16 16
Вычислительные блоки 64 64
TGP 45 Вт 45 Вт
iGPU FLOPS
Core i3 1305U
1.43 терафлопс
Core i3 1210U
1.43 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR5x-5200, LPDDR4x-4267 LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 1305U Сайт Intel Core i3 1210U
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 14

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