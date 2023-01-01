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Intel Core i3 13100 против AMD Ryzen 5 5600G

Intel Core i3 13100
VS
AMD Ryzen 5 5600G
Intel Core i3 13100
AMD Ryzen 5 5600G

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i3 13100 на 3.4 ГГц или AMD Ryzen 5 5600G с 6-ядрами на 3.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5600G and 13100
Причины выбрать Intel Core i3 13100
  • Появился на 1 год и 9 месяцев позже чем соперник
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 17% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1740 и 1493 балла
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600G
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i3 13100 +14%
1694
Ryzen 5 5600G
1486
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i3 13100
9802
Ryzen 5 5600G +14%
11162
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 13100 +16%
1724
Ryzen 5 5600G
1486
Geekbench 5 (многоядерный)
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 13100 и AMD Ryzen 5 5600G

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 3 января 2023 13 апреля 2021
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Zen 3 (Cezanne)
Номер модели i3-13100 -
Интегрированная графика UHD Graphics 730 Radeon RX Vega 7

Процессор

Производительные ядра
Ядер 4 6
Потоков 8 12
Частота 3.4 ГГц 3.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 4.4 ГГц
Общее
Количество ядер 4 6
Количество потоков 8 12
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 34x 39x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Пакет

Количество транзисторов - 10.7 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Сокет LGA-1700 AM4
Энергопотребление (TDP) 60 Вт 45-65 Вт
Макс. TDP (Boost) 89 Вт -
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 730 Radeon RX Vega 7
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 1900 МГц
Шейдерные блоки 192 448
TMUs 48 28
ROPs 24 7
Вычислительные блоки 24 -
TGP 15 Вт 10-45 Вт
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i3 13100
0.35 терафлопс
Ryzen 5 5600G
1.108 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c -
Поддержка ECC - Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 13100 Сайт AMD Ryzen 5 5600G
Версия PCI Express 5.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 24

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