Главная > Сравнения CPU > Core i3 13100 vs Ryzen 5 5600X

Intel Core i3 13100 против AMD Ryzen 5 5600X

Intel Core i3 13100
VS
AMD Ryzen 5 5600X
Intel Core i3 13100
AMD Ryzen 5 5600X

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i3 13100 на 3.4 ГГц или AMD Ryzen 5 5600X с 6-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5600X and 13100
Причины выбрать Intel Core i3 13100
  • На 41.92 ГБ/c (88%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 730
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600X
  • Имеет на 20 МБ больший объем L3-кэша
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.5 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i3 13100 +11%
1707
Ryzen 5 5600X
1542
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i3 13100
9906
Ryzen 5 5600X +20%
11848
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 13100 и AMD Ryzen 5 5600X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 3 января 2023 8 октября 2020
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Zen 3 (Vermeer)
Номер модели i3-13100 -
Интегрированная графика UHD Graphics 730 Нет

Процессор

Производительные ядра
Ядер 4 6
Потоков 8 12
Частота 3.4 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 4.6 ГГц
Общее
Количество ядер 4 6
Количество потоков 8 12
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 34x 37x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Сокет LGA-1700 AM4
Энергопотребление (TDP) 60 Вт 65 Вт
Макс. TDP (Boost) 89 Вт -
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 730 -
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 900 МГц -
Шейдерные блоки 192 -
TMUs 48 -
ROPs 24 -
Вычислительные блоки 24 -
TGP 15 Вт -
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i3 13100
0.35 терафлопс
Ryzen 5 5600X
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 89.6 ГБ/c 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC - Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 13100 Сайт AMD Ryzen 5 5600X
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
1 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 1

Конкуренты

1. Intel Core i3 13100 vs Intel Core i5 12400
2. Intel Core i3 13100 vs Intel Core i5 10400
3. Intel Core i3 13100 vs Intel Core i7 10700
4. Intel Core i3 13100 vs AMD Ryzen 5 7600X
5. Intel Core i3 13100 vs Intel Core i3 13100F
6. AMD Ryzen 5 5600X vs AMD Ryzen 7 5700G
7. AMD Ryzen 5 5600X vs Apple M1
8. AMD Ryzen 5 5600X vs Intel Core i3 12100F
9. AMD Ryzen 5 5600X vs AMD Ryzen 7 5800X3D
10. AMD Ryzen 5 5600X vs AMD Ryzen 5 7600X
Сравнить другие CPU (480+)

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 5 5600X или Intel Core i3 13100?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры