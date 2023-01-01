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Intel Core i3 13100 против AMD Ryzen 5 7600X

Intel Core i3 13100
VS
AMD Ryzen 5 7600X
Intel Core i3 13100
AMD Ryzen 5 7600X

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i3 13100 на 3.4 ГГц или AMD Ryzen 5 7600X с 6-ядрами на 4.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7600X and 13100
Причины выбрать Intel Core i3 13100
  • На 19.6 ГБ/c (28%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 5 7600X
  • Имеет на 20 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 18% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 4.5 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i3 13100
1707
Ryzen 5 7600X +15%
1964
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i3 13100
9906
Ryzen 5 7600X +54%
15256
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 13100 и AMD Ryzen 5 7600X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 3 января 2023 29 сентября 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Zen 4 (Raphael)
Номер модели i3-13100 -
Интегрированная графика UHD Graphics 730 Radeon Graphics (Ryzen 7000)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 4 6
Потоков 8 12
Частота 3.4 ГГц 4.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 5.3 ГГц
Общее
Количество ядер 4 6
Количество потоков 8 12
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 34x 47x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Пакет

Количество транзисторов - 6.57 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Сокет LGA-1700 AM5
Энергопотребление (TDP) 60 Вт 105 Вт
Макс. TDP (Boost) 89 Вт -
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 730 Radeon Graphics (Ryzen 7000)
Частота GPU 300 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 900 МГц 2200 МГц
Шейдерные блоки 192 128
TMUs 48 8
ROPs 24 4
Вычислительные блоки 24 2
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i3 13100
0.35 терафлопс
Ryzen 5 7600X
0.54 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, DDR4-3200 DDR5-5200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 89.6 ГБ/c 70 ГБ/c
Поддержка ECC - Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 13100 Сайт AMD Ryzen 5 7600X
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 28

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