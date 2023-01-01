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Intel Core i3 13100 против i3 12100F

Intel Core i3 13100
VS
Intel Core i3 12100F
Intel Core i3 13100
Intel Core i3 12100F

Что лучше: Intel Core i3 13100 на 3.4 ГГц (c Turbo Boost до 4.5) или i3 12100F на 3.3 ГГц (c Turbo Boost до 4.3)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12100F and 13100
Причины выбрать Intel Core i3 13100
  • На 12.8 ГБ/c (17%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 730
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.3 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i3 13100 +17%
9906
Core i3 12100F
8497
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 13100 и i3 12100F

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 января 2023 4 января 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Alder Lake
Номер модели i3-13100 i3-12100F
Интегрированная графика UHD Graphics 730 Нет

Процессор

Производительные ядра
Ядер 4 4
Потоков 8 8
Частота 3.4 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 4.3 ГГц
Общее
Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 34x 33x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Сокет LGA-1700 LGA-1700
Энергопотребление (TDP) 60 Вт 58 Вт
Макс. TDP (Boost) 89 Вт 89 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 730 -
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 900 МГц -
Шейдерные блоки 192 -
TMUs 48 -
ROPs 24 -
Вычислительные блоки 24 -
TGP 15 Вт -
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i3 13100
0.35 терафлопс
Core i3 12100F
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, DDR4-3200 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 89.6 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC - Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 13100 Сайт Intel Core i3 12100F
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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