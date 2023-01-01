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Intel Core i3 13100F против AMD Ryzen 5 5600

Intel Core i3 13100F
VS
AMD Ryzen 5 5600
Intel Core i3 13100F
AMD Ryzen 5 5600

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i3 13100F на 3.4 ГГц или AMD Ryzen 5 5600 с 6-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5600 and 13100F
Причины выбрать Intel Core i3 13100F
  • На 41.92 ГБ/c (88%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600
  • Имеет на 20 МБ больший объем L3-кэша
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i3 13100F +14%
1718
Ryzen 5 5600
1510
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i3 13100F
9898
Ryzen 5 5600 +9%
10745
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 13100F и AMD Ryzen 5 5600

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 3 января 2023 15 марта 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Zen 3 (Vermeer)
Номер модели i3-13100F -
Интегрированная графика Нет Нет

Процессор

Производительные ядра
Ядер 4 6
Потоков 8 12
Частота 3.4 ГГц 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 4.4 ГГц
Общее
Количество ядер 4 6
Количество потоков 8 12
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 34x 35x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Сокет LGA-1700 AM4
Энергопотребление (TDP) 58 Вт 65 Вт
Макс. TDP (Boost) 89 Вт -
Критическая температура 100°C 90°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 89.6 ГБ/c 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC - Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 13100F Сайт AMD Ryzen 5 5600
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 24

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