Intel Core i3 13100F против AMD Ryzen 5 5600G
Что лучше: 4-ядерный Intel Core i3 13100F на 3.4 ГГц или AMD Ryzen 5 5600G с 6-ядрами на 3.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 13100F
- Появился на 1 год и 9 месяцев позже чем соперник
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 13% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1689 и 1493 балла
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600G
- Разблокированный множитель
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
- Имеет на 4096 МБ больший объем L3-кэша
- Есть интегрированный графический ускоритель Radeon RX Vega 7
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i3 13100F +15%
1709
Cinebench R23 (многоядерный)
8720
Ryzen 5 5600G +27%
11107
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 13100F +17%
3693
3157
Passmark CPU (многоядерный)
15309
Ryzen 5 5600G +29%
19774
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 13100F +13%
1681
Geekbench 5 (многоядерный)
7145
Ryzen 5 5600G +6%
7551
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|3 января 2023
|13 апреля 2021
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Raptor Lake
|Zen 3 (Cezanne)
|Номер модели
|i3-13100F
|-
|Интегрированная графика
|Нет
|Radeon RX Vega 7
Процессор
|Ядер
|4
|6
|Потоков
|8
|12
|Частота
|3.4 ГГц
|3.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.5 ГГц
|4.4 ГГц
|Количество ядер
|4
|6
|Количество потоков
|8
|12
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|34x
|39x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Пакет
|Количество транзисторов
|-
|10.7 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|7 нанометров
|Сокет
|LGA-1700
|AM4
|Энергопотребление (TDP)
|58 Вт
|45-65 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|89 Вт
|-
|Критическая температура
|100°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|-
|Radeon RX Vega 7
|Частота GPU
|-
|300 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1900 МГц
|Шейдерные блоки
|-
|448
|TMUs
|-
|28
|ROPs
|-
|7
|TGP
|-
|10-45 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 13100F
|Сайт AMD Ryzen 5 5600G
|Версия PCI Express
|5.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|24
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