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Intel Core i3 13100F против i3 13100

Intel Core i3 13100F
VS
Intel Core i3 13100
Intel Core i3 13100F
Intel Core i3 13100

Что лучше: Intel Core i3 13100F на 3.4 ГГц (c Turbo Boost до 4.5) или i3 13100 на 3.4 ГГц (c Turbo Boost до 4.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 13100 and 13100F
Причины выбрать Intel Core i3 13100
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 730

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 13100F и i3 13100

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 января 2023 3 января 2023
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Raptor Lake
Номер модели i3-13100F i3-13100
Интегрированная графика Нет UHD Graphics 730

Процессор

Производительные ядра
Ядер 4 4
Потоков 8 8
Частота 3.4 ГГц 3.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 4.5 ГГц
Общее
Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 34x 34x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Сокет LGA-1700 LGA-1700
Энергопотребление (TDP) 58 Вт 60 Вт
Макс. TDP (Boost) 89 Вт 89 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика - Intel UHD Graphics 730
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU - 900 МГц
Шейдерные блоки - 192
TMUs - 48
ROPs - 24
Вычислительные блоки - 24
TGP - 15 Вт
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i3 13100F
н/д
Core i3 13100
0.35 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, DDR4-3200 DDR5-5600, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 89.6 ГБ/c 89.6 ГБ/c

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 13100F Сайт Intel Core i3 13100
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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