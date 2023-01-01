Intel Core i3 1315U против AMD Ryzen 7 6800U
Что лучше: 6-ядерный Intel Core i3 1315U на 1.2 ГГц или AMD Ryzen 7 6800U с 8-ядрами на 2.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты i3 1315U были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 1315U
- Появился на 1 год позже чем соперник
Причины выбрать AMD Ryzen 7 6800U
- Более современный техпроцесс - 6 против 10 нанометров
- Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 4% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.5 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i3 1315U +13%
1678
1490
Cinebench R23 (многоядерный)
6215
Ryzen 7 6800U +70%
10564
Passmark CPU (одноядерный)
3249
Passmark CPU (многоядерный)
20723
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 1315U +7%
1637
1526
Geekbench 5 (многоядерный)
6219
Ryzen 7 6800U +23%
7653
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|3 января 2023
|4 января 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Raptor Lake
|Zen 3+ (Rembrandt)
|Номер модели
|i3-1315U
|-
|Интегрированная графика
|UHD Graphics (64EU)
|Radeon 680M
Процессор
|Ядер
|2
|8
|Потоков
|4
|16
|Частота
|1.2 ГГц
|2.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.5 ГГц
|4.7 ГГц
|Ядер
|4
|-
|Потоков
|4
|-
|Частота
|0.9 ГГц
|-
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.3 ГГц
|-
|Количество ядер
|6
|8
|Количество потоков
|8
|16
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|12x
|27x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|10МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Техпроцесс
|10 нанометров
|6 нанометров
|Сокет
|BGA-1744
|FP7
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|15-28 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|55 Вт
|-
|Критическая температура
|100°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (64EU)
|AMD Radeon 680M
|Частота GPU
|300 МГц
|2000 МГц
|Boost частота GPU
|1250 МГц
|2200 МГц
|Шейдерные блоки
|512
|768
|TMUs
|32
|48
|ROPs
|16
|32
|Вычислительные блоки
|64
|12
|TGP
|45 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR5x-5200, LPDDR4x-4267
|DDR5-4800, LPDDR5-6400
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|76.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 1315U
|Сайт AMD Ryzen 7 6800U
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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