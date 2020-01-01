Intel Core i3 5005U против AMD Ryzen 3 2200U
Что лучше: Intel Core i3 5005U на 2 ГГц (c Turbo Boost до 0.0) или AMD Ryzen 3 2200U на 2.5 ГГц (c Turbo Core до 3.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 5005U
- Более чем на 10 °C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать AMD Ryzen 3 2200U
- Появился на 3 года позже чем соперник
- Поддерживает до 32 ГБ DDR4-2400
- Новый стандарт PCI Express – 3.0
- На 10.16 ГБ/c (40%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Имеет на 1 МБ больший объем L3-кэша
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
187
Cinebench R20 (многоядерный)
543
Passmark CPU (одноядерный)
1162
Ryzen 3 2200U +41%
1644
Passmark CPU (многоядерный)
2025
Ryzen 3 2200U +78%
3596
Geekbench 5 (одноядерный)
479
Ryzen 3 2200U +21%
581
Geekbench 5 (многоядерный)
1047
Ryzen 3 2200U +18%
1240
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|5 января 2015
|8 января 2018
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Broadwell
|Zen
|Номер модели
|i3-5005U
|-
|Сокет
|BGA-1168
|FP5
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 5500
|Radeon Vega 3
Производительность
|Количество ядер
|2
|2
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|2 ГГц
|2.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|3.4 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|20x
|25x
|Скорость шины
|5 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|128КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|3МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|105°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR3L-1600, LPDDR3-1600
|DDR4-2400
|Макс. размер
|16 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|25.6 ГБ/c
|35.76 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 5005U
|Сайт AMD Ryzen 3 2200U
|Версия PCI Express
|2.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|12
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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