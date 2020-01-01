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Intel Core i3 5005U против Celeron 3867U

Intel Core i3 5005U
Intel Core i3 5005U
VS
Intel Celeron 3867U
Intel Celeron 3867U

Что лучше: Intel Core i3 5005U на 2 ГГц или Celeron 3867U на 1.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3867U and 5005U
Причины выбрать Intel Core i3 5005U
  • Имеет на 1 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать Intel Celeron 3867U
  • Появился на 4 года позже чем соперник
  • Поддерживает до 32 ГБ DDR4-2133
  • Новый стандарт PCI Express – 3.0
  • На 8.5 ГБ/c (33%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 5005U +40%
2025
Celeron 3867U
1446
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 5005U и Celeron 3867U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 5 января 2015 1 января 2019
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Broadwell Kaby Lake R
Номер модели i3-5005U 3867U
Сокет BGA-1168 BGA-1356
Интегрированная графика Intel HD Graphics 5500 Intel HD Graphics 610

Производительность

Количество ядер 2 2
Количество потоков 4 2
Частота 2 ГГц 1.8 ГГц
Множитель 20x -
Скорость шины 5 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 3МБ (общий) 2МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 15 Вт
Критическая температура 105°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR3L-1600, LPDDR3-1600 DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600
Макс. размер 16 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 25.6 ГБ/c 34.1 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 5005U Сайт Intel Celeron 3867U
Версия PCI Express 2.0 3.0
Макс. PCI Express линий 12 12
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2

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Комментарии

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