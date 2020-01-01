Intel Core i3 5005U против Celeron J4005
Что лучше: ноутбучный Intel Core i3 5005U на 2 ГГц или десктопный Celeron J4005 на 2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 5005U
- Поддерживает до 16 ГБ DDR3L-1600
Причины выбрать Intel Celeron J4005
- Появился на 2 года и 11 месяцев позже чем соперник
- На 33% ниже чем у Core i3 5005U пиковое энергопотребление – 10 vs 15 Ватт
- На 10.16 ГБ/c (40%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
1162
1159
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 5005U +23%
2025
1644
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 5005U +17%
479
410
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 5005U +62%
1047
646
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|5 января 2015
|11 декабря 2017
|Цена в момент релиза
|-
|107 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Кодовое имя
|Broadwell
|Gemini Lake
|Номер модели
|i3-5005U
|J4005
|Сокет
|BGA-1168
|BGA-1090
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 5500
|Intel UHD Graphics 600
Производительность
|Количество ядер
|2
|2
|Количество потоков
|4
|2
|Частота
|2 ГГц
|2 ГГц
|Множитель
|20x
|-
|Скорость шины
|5 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|48КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|4МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|3МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|10 Вт
|Критическая температура
|105°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR3L-1600, LPDDR3-1600
|DDR4-2400, LPDDR4-2400
|Макс. размер
|16 ГБ
|8 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|25.6 ГБ/c
|35.76 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 5005U
|Сайт Intel Celeron J4005
|Версия PCI Express
|2.0
|2.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|6
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.2
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