Intel Core i3 5005U против Celeron N3350
Что лучше: Intel Core i3 5005U на 2 ГГц (c Turbo Boost до 0.0) или Celeron N3350 на 1.1 ГГц (c Turbo Boost до 2.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 5005U
- Поддерживает до 16 ГБ DDR3L-1600
Причины выбрать Intel Celeron N3350
- На 60% ниже чем у Core i3 5005U пиковое энергопотребление – 6 vs 15 Ватт
- Появился на 1 год и 8 месяцев позже чем соперник
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
105
Cinebench R20 (многоядерный)
168
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 5005U +47%
1162
788
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 5005U +81%
2025
1119
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 5005U +80%
479
266
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 5005U +136%
1047
444
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|5 января 2015
|30 августа 2016
|Цена в момент релиза
|-
|107 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Broadwell
|Apollo Lake
|Номер модели
|i3-5005U
|N3350
|Сокет
|BGA-1168
|BGA-1296
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 5500
|Intel HD Graphics 500
Производительность
|Количество ядер
|2
|2
|Количество потоков
|4
|2
|Частота
|2 ГГц
|1.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|2.4 ГГц
|Множитель
|20x
|-
|Скорость шины
|5 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|48КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|2МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|3МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|6 Вт
|Критическая температура
|105°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR3L-1600, LPDDR3-1600
|DDR3L-1866, LPDDR3-1866, LPDDR4-2400
|Макс. размер
|16 ГБ
|8 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|25.6 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 5005U
|Сайт Intel Celeron N3350
|Версия PCI Express
|2.0
|2.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|6
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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