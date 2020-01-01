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Intel Core i3 5005U против Celeron N3350

Intel Core i3 5005U
Intel Core i3 5005U
VS
Intel Celeron N3350
Intel Celeron N3350

Что лучше: Intel Core i3 5005U на 2 ГГц (c Turbo Boost до 0.0) или Celeron N3350 на 1.1 ГГц (c Turbo Boost до 2.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между N3350 and 5005U
Причины выбрать Intel Core i3 5005U
  • Поддерживает до 16 ГБ DDR3L-1600
Причины выбрать Intel Celeron N3350
  • На 60% ниже чем у Core i3 5005U пиковое энергопотребление – 6 vs 15 Ватт
  • Появился на 1 год и 8 месяцев позже чем соперник

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 5005U +81%
2025
Celeron N3350
1119
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 5005U +136%
1047
Celeron N3350
444

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 5005U и Celeron N3350

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 5 января 2015 30 августа 2016
Цена в момент релиза - 107 долларов
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Broadwell Apollo Lake
Номер модели i3-5005U N3350
Сокет BGA-1168 BGA-1296
Интегрированная графика Intel HD Graphics 5500 Intel HD Graphics 500

Производительность

Количество ядер 2 2
Количество потоков 4 2
Частота 2 ГГц 1.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 2.4 ГГц
Множитель 20x -
Скорость шины 5 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 48КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 2МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 3МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 6 Вт
Критическая температура 105°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR3L-1600, LPDDR3-1600 DDR3L-1866, LPDDR3-1866, LPDDR4-2400
Макс. размер 16 ГБ 8 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 25.6 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 5005U Сайт Intel Celeron N3350
Версия PCI Express 2.0 2.0
Макс. PCI Express линий 12 6
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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