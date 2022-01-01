Intel Core i3 5005U против Celeron N5100
Что лучше: 2-ядерный Intel Core i3 5005U на 2.0 ГГц или Celeron N5100 с 4-ядрами на 1.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Celeron N5100
- Появился на 6 лет и 1 месяц позже чем соперник
- На 60% ниже чем у Core i3 5005U пиковое энергопотребление – 6 vs 15 Ватт
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Новый стандарт PCI Express – 3.0
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- Имеет на 1 МБ больший объем L3-кэша
- На 26% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 617 и 488 баллов
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
685
Cinebench R23 (многоядерный)
1782
Passmark CPU (одноядерный)
1142
Celeron N5100 +21%
1387
Passmark CPU (многоядерный)
2014
Celeron N5100 +58%
3175
Geekbench 5 (одноядерный)
485
Celeron N5100 +27%
614
Geekbench 5 (многоядерный)
1081
Celeron N5100 +52%
1648
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|5 января 2015
|11 января 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Broadwell
|Jasper Lake
|Номер модели
|i3-5005U
|N5100
|Сокет
|BGA-1168
|BGA-1338
|Интегрированная графика
|HD Graphics 5500
|UHD Graphics (Jasper Lake 24 EU)
Производительность
|Количество ядер
|2
|4
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|2.0 ГГц
|1.1 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|20x
|11x
|Скорость шины
|5 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|-
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|384КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|3МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|6 Вт
|Критическая температура
|105°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 5500
|Intel UHD Graphics (Jasper Lake 24 EU)
|Boost частота GPU
|850 МГц
|800 МГц
|Шейдерные блоки
|-
|256
|TMUs
|-
|16
|ROPs
|-
|8
|Вычислительные блоки
|-
|24
|TGP
|-
|10 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR3L-1600, LPDDR3-1600
|DDR4-2933, LPDDR4x-2933
|Макс. размер
|16 ГБ
|16 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|25.6 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 5005U
|Сайт Intel Celeron N5100
|Версия PCI Express
|2.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|8
|Расширенные инструкции
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
Опрос
0 (0%)
1 (100%)
Всего проголосовало: 1