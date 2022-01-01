Главная > Сравнения CPU > Core i3 5005U vs Celeron N5095

Intel Core i3 5005U против Celeron N5095

Intel Core i3 5005U
VS
Intel Celeron N5095
Intel Core i3 5005U
Intel Celeron N5095

Что лучше: 2-ядерный Intel Core i3 5005U на 2.0 ГГц или Celeron N5095 с 4-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между N5095 and 5005U
Причины выбрать Intel Celeron N5095
  • Появился на 6 лет и 1 месяц позже чем соперник
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 3.0
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Имеет на 1 МБ больший объем L3-кэша
  • На 32% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 644 и 488 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 5005U
1142
Celeron N5095 +32%
1509
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 5005U
2014
Celeron N5095 +100%
4019
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 5005U
1081
Celeron N5095 +78%
1920
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 5005U и Celeron N5095

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 5 января 2015 1 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Broadwell Jasper Lake
Номер модели i3-5005U N5095
Сокет BGA-1168 BGA-1338
Интегрированная графика HD Graphics 5500 UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU)

Производительность

Количество ядер 2 4
Количество потоков 4 4
Частота 2.0 ГГц 2.0 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 20x 20x
Скорость шины 5 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) -
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 384КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 3МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 15 Вт
Критическая температура 105°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel HD Graphics 5500 Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU)
Частота GPU - 350 МГц
Boost частота GPU 850 МГц 750 МГц
Шейдерные блоки - 256
TMUs - 16
ROPs - 8
Вычислительные блоки - 16
TGP - 6 Вт
iGPU FLOPS
Core i3 5005U
н/д
Celeron N5095
0.24 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR3L-1600, LPDDR3-1600 DDR4-2933, LPDDR4x-2933
Макс. размер 16 ГБ 16 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 25.6 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 5005U Сайт Intel Celeron N5095
Версия PCI Express 2.0 3.0
Макс. PCI Express линий 12 8
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Intel Celeron J4125 или Core i3 5005U
2. Intel Pentium Silver N5030 или Core i3 5005U
3. AMD Ryzen 3 3200U или Intel Celeron N5095
4. Intel Core i3 1005G1 или Celeron N5095
5. Intel Celeron J4125 или Celeron N5095
6. Intel Pentium Silver N5030 или Celeron N5095
7. Intel Celeron N5100 или Celeron N5095
8. Intel Pentium Silver N6005 или Celeron N5095

Комментарии

А что выберете вы: Intel Celeron N5095 или Core i3 5005U?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры