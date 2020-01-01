Intel Core i3 5005U против i3 10110U
Что лучше: Intel Core i3 5005U на 2 ГГц (c Turbo Boost до 0.0) или i3 10110U на 2.1 ГГц (c Turbo Boost до 4.1)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 10110U
- Появился на 4 года и 8 месяцев позже чем соперник
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2666
- На 16.06 ГБ/c (63%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Новый стандарт PCI Express – 3.0
- Имеет на 1 МБ больший объем L3-кэша
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
395
Cinebench R20 (многоядерный)
750
Passmark CPU (одноядерный)
1162
Core i3 10110U +101%
2333
Passmark CPU (многоядерный)
2025
Core i3 10110U +99%
4022
Geekbench 5 (одноядерный)
479
Core i3 10110U +81%
867
Geekbench 5 (многоядерный)
1047
Core i3 10110U +65%
1725
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|5 января 2015
|21 августа 2019
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Broadwell
|Comet Lake
|Номер модели
|i3-5005U
|i3-10110U
|Сокет
|BGA-1168
|BGA-1528
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 5500
|Intel UHD Graphics 620
Производительность
|Количество ядер
|2
|2
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|2 ГГц
|2.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|4.1 ГГц
|Множитель
|20x
|21x
|Скорость шины
|5 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|3МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|105°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR3L-1600, LPDDR3-1600
|DDR4-2666, LPDDR3-2133
|Макс. размер
|16 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|25.6 ГБ/c
|41.66 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 5005U
|Сайт Intel Core i3 10110U
|Версия PCI Express
|2.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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