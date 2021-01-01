Главная > Сравнения CPU > Core i3 5005U vs Core i3 1110G4

Intel Core i3 5005U против i3 1110G4

Intel Core i3 5005U
VS
Intel Core i3 1110G4
Intel Core i3 5005U
Intel Core i3 1110G4

Что лучше: Intel Core i3 5005U на 2 ГГц (c Turbo Boost до 0.0) или i3 1110G4 на 1.5-2.5 ГГц (c Turbo Boost до 3.9)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1110G4 and 5005U
Причины выбрать Intel Core i3 1110G4
  • Появился на 5 лет и 8 месяцев позже чем соперник
  • В 2.9 раза быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1323 и 458 баллов
  • Имеет на 3 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 32 ГБ LPDDR4x-4267
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 5005U
458
Core i3 1110G4 +189%
1323
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 5005U
1080
Core i3 1110G4 +108%
2250

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 5005U и i3 1110G4

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 5 января 2015 2 сентября 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Broadwell Tiger Lake UP4
Номер модели i3-5005U i3-1110G4
Сокет BGA-1168 BGA-1440
Интегрированная графика Intel HD Graphics 5500 Intel UHD Graphics Xe Graphics G4

Производительность

Количество ядер 2 2
Количество потоков 4 4
Частота 2 ГГц 1.5-2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 3.9 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 20x 25x
Скорость шины 5 ГТ/c 2 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 3МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 7-15 Вт
Критическая температура 105°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR3L-1600, LPDDR3-1600 LPDDR4x-4267
Макс. размер 16 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 25.6 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 5005U Сайт Intel Core i3 1110G4
Версия PCI Express 2.0 4.0
Макс. PCI Express линий 12 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. AMD Ryzen 3 2200U против Intel Core i3 5005U
2. Intel Core i3 7020U против Intel Core i3 5005U
3. Intel Pentium Gold 5405U против Intel Core i3 5005U
4. Intel Pentium Gold 4417U против Intel Core i3 5005U
5. Intel Celeron N4000 против Intel Core i3 5005U
6. Intel Core i5 1035G4 против Intel Core i3 1110G4
7. Intel Core i5 1130G7 против Intel Core i3 1110G4
8. Intel Core i5 1140G7 против Intel Core i3 1110G4
9. Intel Core i3 1115G4 против Intel Core i3 1110G4

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i3 1110G4 или i3 5005U?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях