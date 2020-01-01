Intel Core i3 6006U против AMD Ryzen 3 3200U
Что лучше: Intel Core i3 6006U на 2 ГГц (c Turbo Boost до 0.0) или AMD Ryzen 3 3200U на 2.6 ГГц (c Turbo Core до 3.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 3 3200U
- Появился на 2 года и 2 месяца позже чем соперник
- Имеет на 1 МБ больший объем L3-кэша
- На 1.66 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
289
Cinebench R20 (многоядерный)
580
Passmark CPU (одноядерный)
1164
Ryzen 3 3200U +60%
1865
Passmark CPU (многоядерный)
2255
Ryzen 3 3200U +81%
4085
Geekbench 5 (одноядерный)
473
Ryzen 3 3200U +52%
719
Geekbench 5 (многоядерный)
1113
Ryzen 3 3200U +37%
1520
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|1 ноября 2016
|6 января 2019
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Skylake
|Zen+
|Номер модели
|i3-6006U
|-
|Сокет
|BGA-1356
|FP5
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 520
|Radeon Vega 3
Производительность
|Количество ядер
|2
|2
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|2 ГГц
|2.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|3.5 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|-
|26x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|128КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|3МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|1.7 млрд
|4.5 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600
|DDR4-2400
|Макс. размер
|32 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|34.1 ГБ/c
|35.76 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 6006U
|Сайт AMD Ryzen 3 3200U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|12
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
Опрос
0 (0%)
2 (100%)
Всего проголосовало: 2
Конкуренты
- Intel Core i5 6200U против i3 6006U
- Intel Core i5 7200U против i3 6006U
- Intel Core i3 8130U против i3 6006U
- Intel Pentium Gold 4417U против Core i3 6006U
- Intel Core i7 1065G7 против AMD Ryzen 3 3200U
- AMD Ryzen 5 4500U против Ryzen 3 3200U
- Intel Core i5 1035G1 против AMD Ryzen 3 3200U
- AMD Ryzen 3 4300U против Ryzen 3 3200U
- Intel Core i3 10110U против AMD Ryzen 3 3200U