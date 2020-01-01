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Intel Core i3 6006U против Celeron N4000

Intel Core i3 6006U
Intel Core i3 6006U
VS
Intel Celeron N4000
Intel Celeron N4000

Что лучше: Intel Core i3 6006U на 2 ГГц или Celeron N4000 на 1.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между N4000 and 6006U
Причины выбрать Intel Core i3 6006U
  • Поддерживает до 32 ГБ DDR4-2133
  • Новый стандарт PCI Express – 3.0
Причины выбрать Intel Celeron N4000
  • На 60% ниже чем у Core i3 6006U пиковое энергопотребление – 6 vs 15 Ватт
  • Появился на 1 год и 1 месяц позже чем соперник
  • На 1.66 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 6006U +11%
1164
Celeron N4000
1053
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 6006U +56%
2255
Celeron N4000
1446
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 6006U и Celeron N4000

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 ноября 2016 11 декабря 2017
Цена в момент релиза - 107 долларов
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Skylake Gemini Lake
Номер модели i3-6006U N4000
Сокет BGA-1356 BGA-1090
Интегрированная графика Intel HD Graphics 520 Intel UHD Graphics 600

Производительность

Количество ядер 2 2
Количество потоков 4 2
Частота 2 ГГц 1.1 ГГц
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 48КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 4МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 3МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов 1.7 млрд -
Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 6 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600 DDR4-2400, LPDDR4-2400
Макс. размер 32 ГБ 8 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 34.1 ГБ/c 35.76 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 6006U Сайт Intel Celeron N4000
Версия PCI Express 3.0 2.0
Макс. PCI Express линий 12 6
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.2

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Комментарии

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