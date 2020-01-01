Главная > Сравнения CPU > Core i3 6006U vs Core i3 1005G1

Intel Core i3 6006U против i3 1005G1

Intel Core i3 6006U
Intel Core i3 6006U
VS
Intel Core i3 1005G1
Intel Core i3 1005G1

Что лучше: Intel Core i3 6006U на 2 ГГц (c Turbo Boost до 0.0) или i3 1005G1 на 1.2 ГГц (c Turbo Boost до 3.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1005G1 and 6006U
Причины выбрать Intel Core i3 1005G1
  • Появился на 2 года и 9 месяцев позже чем соперник
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Имеет на 1 МБ больший объем L3-кэша

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 6006U
1164
Core i3 1005G1 +97%
2291
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 6006U
2255
Core i3 1005G1 +133%
5257
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 6006U
1113
Core i3 1005G1 +72%
1910

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 6006U и i3 1005G1

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 ноября 2016 1 августа 2019
Цена в момент релиза - 281 долларов
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Skylake Ice Lake
Номер модели i3-6006U i3-1005G1
Сокет BGA-1356 BGA-1526
Интегрированная графика Intel HD Graphics 520 Intel UHD Graphics G1

Производительность

Количество ядер 2 2
Количество потоков 4 4
Частота 2 ГГц 1.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 3.4 ГГц
Множитель - 12x
Скорость шины 4 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 3МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов 1.7 млрд -
Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600 DDR4-3200, LPDDR4-3733
Макс. размер 32 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 34.1 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 6006U Сайт Intel Core i3 1005G1
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 12 -
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i3 1005G1 или i3 6006U?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях