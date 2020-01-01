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Intel Core i3 6006U против i3 5005U

Intel Core i3 6006U
Intel Core i3 6006U
VS
Intel Core i3 5005U
Intel Core i3 5005U

Что лучше: Intel Core i3 6006U на 2 ГГц или i3 5005U на 2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5005U and 6006U
Причины выбрать Intel Core i3 6006U
  • Поддерживает до 32 ГБ DDR4-2133
  • Появился на 1 год и 10 месяцев позже чем соперник
  • Новый стандарт PCI Express – 3.0
  • На 8.5 ГБ/c (33%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 6006U +11%
2255
Core i3 5005U
2025
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 6006U и i3 5005U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 ноября 2016 5 января 2015
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Skylake Broadwell
Номер модели i3-6006U i3-5005U
Сокет BGA-1356 BGA-1168
Интегрированная графика Intel HD Graphics 520 Intel HD Graphics 5500

Производительность

Количество ядер 2 2
Количество потоков 4 4
Частота 2 ГГц 2 ГГц
Множитель - 20x
Скорость шины 4 ГТ/c 5 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 3МБ (общий) 3МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов 1.7 млрд -
Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600 DDR3L-1600, LPDDR3-1600
Макс. размер 32 ГБ 16 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 34.1 ГБ/c 25.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 6006U Сайт Intel Core i3 5005U
Версия PCI Express 3.0 2.0
Макс. PCI Express линий 12 12
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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