Intel Core i3 6100 против AMD Ryzen 3 2200U
Что лучше: десктопный Intel Core i3 6100 на 3.7 ГГц или ноутбучный AMD Ryzen 3 2200U на 2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
67
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
45
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
43
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 6100
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2133
Причины выбрать AMD Ryzen 3 2200U
- На 71% ниже чем у Core i3 6100 пиковое энергопотребление – 15 vs 51 Ватт
- Появился на 2 года и 4 месяца позже чем соперник
- Имеет на 1 МБ больший объем L3-кэша
- На 1.66 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i3 6100 +94%
362
187
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i3 6100 +67%
908
543
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 6100 +35%
2220
1644
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 6100 +14%
4095
3596
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 6100 +59%
923
581
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 6100 +70%
2106
1240
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|1 сентября 2015
|8 января 2018
|Цена в момент релиза
|117 долларов
|-
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Skylake
|Zen
|Номер модели
|i3-6100
|-
|Сокет
|LGA-1151
|FP5
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 530
|Radeon Vega 3
Производительность
|Количество ядер
|2
|2
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|3.7 ГГц
|2.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|3.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|37x
|25x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|128КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|3МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|51 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|-
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2133, DDR3L-1600
|DDR4-2400
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|34.1 ГБ/c
|35.76 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 6100
|Сайт AMD Ryzen 3 2200U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|12
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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