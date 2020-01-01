Intel Core i3 6100 против AMD Ryzen 7 2700
Что лучше: 2-ядерный Intel Core i3 6100 на 3.7 ГГц или AMD Ryzen 7 2700 с 8-ядрами на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
67
69
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
10
34
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
45
60
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
43
58
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 6100
- На 22% ниже чем у Ryzen 7 2700 пиковое энергопотребление – 51 vs 65 Ватт
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel HD Graphics 530
Причины выбрать AMD Ryzen 7 2700
- Имеет на 13 МБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 6 физических ядер больше
- Появился на 2 года и 8 месяцев позже чем соперник
- Разблокированный множитель
- На 9.61 ГБ/c (28%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Более современный техпроцесс - 12 против 14 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
362
Ryzen 7 2700 +10%
400
Cinebench R20 (многоядерный)
908
Ryzen 7 2700 +274%
3395
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 6100 +2%
2220
2181
Passmark CPU (многоядерный)
4095
Ryzen 7 2700 +279%
15502
Geekbench 5 (одноядерный)
923
Ryzen 7 2700 +2%
937
Geekbench 5 (многоядерный)
2106
Ryzen 7 2700 +202%
6354
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|1 сентября 2015
|19 апреля 2018
|Цена в момент релиза
|117 долларов
|299 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Skylake
|Zen+
|Номер модели
|i3-6100
|-
|Сокет
|LGA-1151
|AM4
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 530
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|2
|8
|Количество потоков
|4
|16
|Частота
|3.7 ГГц
|3.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|4.1 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|37x
|36x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|3МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.8 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|12 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|51 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|-
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2133, DDR3L-1600
|DDR4-2933
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|34.1 ГБ/c
|43.71 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 6100
|Сайт AMD Ryzen 7 2700
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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