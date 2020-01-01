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Intel Core i3 6100 против AMD Ryzen 7 2700

Intel Core i3 6100
Intel Core i3 6100
VS
AMD Ryzen 7 2700
AMD Ryzen 7 2700

Что лучше: 2-ядерный Intel Core i3 6100 на 3.7 ГГц или AMD Ryzen 7 2700 с 8-ядрами на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 2700 and 6100
Причины выбрать Intel Core i3 6100
  • На 22% ниже чем у Ryzen 7 2700 пиковое энергопотребление – 51 vs 65 Ватт
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel HD Graphics 530
Причины выбрать AMD Ryzen 7 2700
  • Имеет на 13 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Появился на 2 года и 8 месяцев позже чем соперник
  • Разблокированный множитель
  • На 9.61 ГБ/c (28%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Более современный техпроцесс - 12 против 14 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i3 6100
362
Ryzen 7 2700 +10%
400
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i3 6100
908
Ryzen 7 2700 +274%
3395
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 6100 +2%
2220
Ryzen 7 2700
2181
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 6100
4095
Ryzen 7 2700 +279%
15502
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 6100
2106
Ryzen 7 2700 +202%
6354

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 6100 и AMD Ryzen 7 2700

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 1 сентября 2015 19 апреля 2018
Цена в момент релиза 117 долларов 299 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Skylake Zen+
Номер модели i3-6100 -
Сокет LGA-1151 AM4
Интегрированная графика Intel HD Graphics 530 Нет

Производительность

Количество ядер 2 8
Количество потоков 4 16
Частота 3.7 ГГц 3.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 4.1 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 37x 36x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 3МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.8 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 51 Вт 65 Вт
Критическая температура - 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2133, DDR3L-1600 DDR4-2933
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 34.1 ГБ/c 43.71 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 6100 Сайт AMD Ryzen 7 2700
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 20
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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