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Intel Core i3 6100 против Celeron G3930

Intel Core i3 6100
Intel Core i3 6100
VS
Intel Celeron G3930
Intel Celeron G3930

Что лучше: Intel Core i3 6100 на 3.7 ГГц или Celeron G3930 на 2.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между G3930 and 6100
Причины выбрать Intel Core i3 6100
  • Имеет на 1 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать Intel Celeron G3930
  • Появился на 1 год и 4 месяца позже чем соперник
  • На 1.66 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 6100 +25%
2220
Celeron G3930
1781
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 6100 +80%
4095
Celeron G3930
2272
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 6100 +144%
2106
Celeron G3930
864

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 6100 и Celeron G3930

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 сентября 2015 3 января 2017
Цена в момент релиза 117 долларов 42 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Skylake Kaby Lake
Номер модели i3-6100 G3930
Сокет LGA-1151 LGA-1151
Интегрированная графика Intel HD Graphics 530 Intel HD Graphics 610

Производительность

Количество ядер 2 2
Количество потоков 4 2
Частота 3.7 ГГц 2.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 37x 29x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 3МБ (общий) 2МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 51 Вт 51 Вт
Критическая температура - 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2133, DDR3L-1600 DDR4-2133, DDR3L-1600
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 34.1 ГБ/c 35.76 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 6100 Сайт Intel Celeron G3930
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2

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Комментарии

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