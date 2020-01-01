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Intel Core i3 6100 против i3 10110U

Intel Core i3 6100
Intel Core i3 6100
VS
Intel Core i3 10110U
Intel Core i3 10110U

Что лучше: десктопный Intel Core i3 6100 на 3.7 ГГц или ноутбучный i3 10110U на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10110U and 6100
Причины выбрать Intel Core i3 10110U
  • Появился на 4 года позже чем соперник
  • На 71% ниже чем у Core i3 6100 пиковое энергопотребление – 15 vs 51 Ватт
  • Имеет на 1 МБ больший объем L3-кэша
  • На 7.56 ГБ/c (22%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 6100 +22%
2106
Core i3 10110U
1725

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 6100 и i3 10110U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 сентября 2015 21 августа 2019
Цена в момент релиза 117 долларов -
Тип Десктопный Для ноутбука
Кодовое имя Skylake Comet Lake
Номер модели i3-6100 i3-10110U
Сокет LGA-1151 BGA-1528
Интегрированная графика Intel HD Graphics 530 Intel UHD Graphics 620

Производительность

Количество ядер 2 2
Количество потоков 4 4
Частота 3.7 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 4.1 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 37x 21x
Скорость шины 8 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 3МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 51 Вт 15 Вт
Критическая температура - 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2133, DDR3L-1600 DDR4-2666, LPDDR3-2133
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 34.1 ГБ/c 41.66 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 6100 Сайт Intel Core i3 10110U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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