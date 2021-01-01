Intel Core i3 6100 против i3 1110G4
Что лучше: десктопный Intel Core i3 6100 на 3.7 ГГц или ноутбучный i3 1110G4 на 1.5-2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
57
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
13
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
45
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
40
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 6100
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2133
Причины выбрать Intel Core i3 1110G4
- Появился на 5 лет и 1 месяц позже чем соперник
- На 71% ниже чем у Core i3 6100 пиковое энергопотребление – 15 vs 51 Ватт
- Имеет на 3 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- На 37% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1323 и 963 балла
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
368
Cinebench R20 (многоядерный)
925
Passmark CPU (одноядерный)
2268
Passmark CPU (многоядерный)
4229
Geekbench 5 (одноядерный)
965
Core i3 1110G4 +37%
1323
Geekbench 5 (многоядерный)
1955
Core i3 1110G4 +15%
2250
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 сентября 2015
|2 сентября 2020
|Цена в момент релиза
|117 долларов
|-
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Skylake
|Tiger Lake UP4
|Номер модели
|i3-6100
|i3-1110G4
|Сокет
|LGA-1151
|BGA-1440
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 530
|Intel UHD Graphics Xe Graphics G4
Производительность
|Количество ядер
|2
|2
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|3.7 ГГц
|1.5-2.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|3.9 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|37x
|25x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|2 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|3МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|51 Вт
|7-15 Вт
|Критическая температура
|-
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2133, DDR3L-1600
|LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|34.1 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Да
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 6100
|Сайт Intel Core i3 1110G4
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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