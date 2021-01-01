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Intel Core i3 6100 против i3 1110G4

Intel Core i3 6100
VS
Intel Core i3 1110G4
Intel Core i3 6100
Intel Core i3 1110G4

Что лучше: десктопный Intel Core i3 6100 на 3.7 ГГц или ноутбучный i3 1110G4 на 1.5-2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1110G4 and 6100
Причины выбрать Intel Core i3 6100
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2133
Причины выбрать Intel Core i3 1110G4
  • Появился на 5 лет и 1 месяц позже чем соперник
  • На 71% ниже чем у Core i3 6100 пиковое энергопотребление – 15 vs 51 Ватт
  • Имеет на 3 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 37% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1323 и 963 балла
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 6100
1955
Core i3 1110G4 +15%
2250

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 6100 и i3 1110G4

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 сентября 2015 2 сентября 2020
Цена в момент релиза 117 долларов -
Тип Десктопный Для ноутбука
Кодовое имя Skylake Tiger Lake UP4
Номер модели i3-6100 i3-1110G4
Сокет LGA-1151 BGA-1440
Интегрированная графика Intel HD Graphics 530 Intel UHD Graphics Xe Graphics G4

Производительность

Количество ядер 2 2
Количество потоков 4 4
Частота 3.7 ГГц 1.5-2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 3.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 37x 25x
Скорость шины 8 ГТ/c 2 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 3МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 51 Вт 7-15 Вт
Критическая температура - 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2133, DDR3L-1600 LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 34.1 ГБ/c -
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 6100 Сайт Intel Core i3 1110G4
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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