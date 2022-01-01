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Intel Core i3 6100 против i3 12100

Intel Core i3 6100
VS
Intel Core i3 12100
Intel Core i3 6100
Intel Core i3 12100

Что лучше: 2-ядерный Intel Core i3 6100 на 3.7 ГГц или i3 12100 с 4-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12100 and 6100
Причины выбрать Intel Core i3 6100
  • На 15% ниже чем у Core i3 12100 пиковое энергопотребление – 51 vs 60 Ватт
Причины выбрать Intel Core i3 12100
  • Появился на 6 лет и 5 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 9 МБ больший объем L3-кэша
  • На 42.7 ГБ/c (125%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
  • На 77% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1648 и 930 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i3 6100
965
Core i3 12100 +75%
1688
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i3 6100
2436
Core i3 12100 +234%
8134
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 6100
2240
Core i3 12100 +60%
3579
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 6100
4215
Core i3 12100 +249%
14691
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 6100
939
Core i3 12100 +76%
1653
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 6100
2046
Core i3 12100 +212%
6391
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 6100 и i3 12100

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 сентября 2015 4 января 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Skylake Alder Lake-S
Номер модели i3-6100 i3-12100
Сокет LGA-1151 LGA-1700
Интегрированная графика HD Graphics 530 UHD Graphics 730

Производительность

Количество ядер 2 4
Количество потоков 4 8
Частота 3.7 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 37x 33x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 3МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 51 Вт 60 Вт
Критическая температура - 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel HD Graphics 530 Intel UHD Graphics 730
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU 1050 МГц 1400 МГц
Шейдерные блоки - 192
TMUs - 48
ROPs - 24
Вычислительные блоки - 24
TGP - 15 Вт
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i3 6100
н/д
Core i3 12100
0.35 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2133, DDR3L-1600 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 34.1 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Да -

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 6100 Сайт Intel Core i3 12100
Версия PCI Express 3.0 5.0
Макс. PCI Express линий 16 20
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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