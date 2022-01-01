Intel Core i3 6100 против i3 12100F
Что лучше: 2-ядерный Intel Core i3 6100 на 3.7 ГГц или i3 12100F с 4-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
58
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
12
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
46
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
41
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 6100
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel HD Graphics 530
- На 12% ниже чем у Core i3 12100F пиковое энергопотребление – 51 vs 58 Ватт
Причины выбрать Intel Core i3 12100F
- Появился на 6 лет и 5 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 9 МБ больший объем L3-кэша
- На 42.7 ГБ/c (125%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
- На 81% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1687 и 930 баллов
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
965
Core i3 12100F +69%
1635
Cinebench R23 (многоядерный)
2436
Core i3 12100F +247%
8449
Passmark CPU (одноядерный)
2240
Core i3 12100F +59%
3557
Passmark CPU (многоядерный)
4215
Core i3 12100F +247%
14614
Geekbench 5 (одноядерный)
939
Core i3 12100F +80%
1687
Geekbench 5 (многоядерный)
2046
Core i3 12100F +218%
6512
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 сентября 2015
|4 января 2022
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Skylake
|Alder Lake-S
|Номер модели
|i3-6100
|i3-12100F
|Сокет
|LGA-1151
|LGA-1700
|Интегрированная графика
|HD Graphics 530
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|2
|4
|Количество потоков
|4
|8
|Частота
|3.7 ГГц
|3.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|4.3 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|37x
|33x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|3МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|51 Вт
|58 Вт
|Критическая температура
|-
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 530
|-
|Boost частота GPU
|1050 МГц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2133, DDR3L-1600
|DDR5-4800, DDR4-3200
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|34.1 ГБ/c
|76.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 6100
|Сайт Intel Core i3 12100F
|Версия PCI Express
|3.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
|Расширенные инструкции
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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