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Intel Core i3 6100 против i3 4170

Intel Core i3 6100
Intel Core i3 6100
VS
Intel Core i3 4170
Intel Core i3 4170

Что лучше: Intel Core i3 6100 на 3.7 ГГц или i3 4170 на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4170 and 6100
Причины выбрать Intel Core i3 6100
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2133
  • Более современный техпроцесс - 14 против 22 нанометра
  • На 8.5 ГБ/c (33%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Появился на 6 месяцев позже чем соперник
  • На 6% ниже чем у Core i3 4170 пиковое энергопотребление – 51 vs 54 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 6100 +6%
2220
Core i3 4170
2085
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 6100 +14%
4095
Core i3 4170
3591
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 6100 +16%
2106
Core i3 4170
1820

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 6100 и i3 4170

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 сентября 2015 30 марта 2015
Цена в момент релиза 117 долларов 117 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Skylake Haswell
Номер модели i3-6100 i3-4170
Сокет LGA-1151 LGA-1150
Интегрированная графика Intel HD Graphics 530 Intel HD Graphics 4400

Производительность

Количество ядер 2 2
Количество потоков 4 4
Частота 3.7 ГГц 3.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 37x -
Скорость шины 8 ГТ/c 5 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 3МБ (общий) 3МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 22 нанометров
Энергопотребление (TDP) 51 Вт 54 Вт

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2133, DDR3L-1600 DDR3-1600, DDR3L-1600
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 34.1 ГБ/c 25.6 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 6100 Сайт Intel Core i3 4170
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Всего проголосовало: 3

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Комментарии

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