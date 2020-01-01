Intel Core i3 6100 против i3 4170
Что лучше: Intel Core i3 6100 на 3.7 ГГц или i3 4170 на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
68
64
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
12
10
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
31
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
40
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 6100
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2133
- Более современный техпроцесс - 14 против 22 нанометра
- На 8.5 ГБ/c (33%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Появился на 6 месяцев позже чем соперник
- На 6% ниже чем у Core i3 4170 пиковое энергопотребление – 51 vs 54 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
362
Cinebench R20 (многоядерный)
908
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 6100 +6%
2220
2085
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 6100 +14%
4095
3591
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 6100 +9%
923
848
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 6100 +16%
2106
1820
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 сентября 2015
|30 марта 2015
|Цена в момент релиза
|117 долларов
|117 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Skylake
|Haswell
|Номер модели
|i3-6100
|i3-4170
|Сокет
|LGA-1151
|LGA-1150
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 530
|Intel HD Graphics 4400
Производительность
|Количество ядер
|2
|2
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|3.7 ГГц
|3.7 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|37x
|-
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|5 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|3МБ (общий)
|3МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|22 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|51 Вт
|54 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2133, DDR3L-1600
|DDR3-1600, DDR3L-1600
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|34.1 ГБ/c
|25.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 6100
|Сайт Intel Core i3 4170
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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