Intel Core i3 6100 против i3 5005U
Что лучше: десктопный Intel Core i3 6100 на 3.7 ГГц или ноутбучный i3 5005U на 2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
68
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 6100
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2133
- Новый стандарт PCI Express – 3.0
- На 8.5 ГБ/c (33%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Появился на 8 месяцев позже чем соперник
Причины выбрать Intel Core i3 5005U
- На 71% ниже чем у Core i3 6100 пиковое энергопотребление – 15 vs 51 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
362
Cinebench R20 (многоядерный)
908
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 6100 +91%
2220
1162
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 6100 +102%
4095
2025
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 6100 +93%
923
479
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 6100 +101%
2106
1047
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 сентября 2015
|5 января 2015
|Цена в момент релиза
|117 долларов
|-
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Skylake
|Broadwell
|Номер модели
|i3-6100
|i3-5005U
|Сокет
|LGA-1151
|BGA-1168
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 530
|Intel HD Graphics 5500
Производительность
|Количество ядер
|2
|2
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|3.7 ГГц
|2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|37x
|20x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|5 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|3МБ (общий)
|3МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|51 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|-
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2133, DDR3L-1600
|DDR3L-1600, LPDDR3-1600
|Макс. размер
|64 ГБ
|16 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|34.1 ГБ/c
|25.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 6100
|Сайт Intel Core i3 5005U
|Версия PCI Express
|3.0
|2.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|12
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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