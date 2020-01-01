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Intel Core i3 7020U против AMD Ryzen 3 1200

Intel Core i3 7020U
Intel Core i3 7020U
VS
AMD Ryzen 3 1200
AMD Ryzen 3 1200

Что лучше: 2-ядерный ноутбучный Intel Core i3 7020U на 2.3 ГГц или десктопный AMD Ryzen 3 1200 с 4-ядрами на 3.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1200 and 7020U
Причины выбрать Intel Core i3 7020U
  • На 77% ниже чем у Ryzen 3 1200 пиковое энергопотребление – 15 vs 65 Ватт
  • Появился на 8 месяцев позже чем соперник
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel HD Graphics 620
Причины выбрать AMD Ryzen 3 1200
  • Имеет на 5 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2666
  • На 5.64 ГБ/c (17%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 7020U
1327
Ryzen 3 1200 +46%
1932
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 7020U
2548
Ryzen 3 1200 +148%
6316
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 7020U
1301
Ryzen 3 1200 +120%
2868

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 7020U и AMD Ryzen 3 1200

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 1 апреля 2018 27 июля 2017
Цена в момент релиза 281 долларов 109 долларов
Тип Для ноутбука Десктопный
Кодовое имя Kaby Lake Zen
Номер модели i3-7020U -
Сокет BGA-1356 AM4
Интегрированная графика Intel HD Graphics 620 Нет

Производительность

Количество ядер 2 4
Количество потоков 4 4
Частота 2.3 ГГц 3.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 3.4 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 23x 31x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 3МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.8 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600 DDR4-2666
Макс. размер 32 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 34.1 ГБ/c 39.74 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 7020U Сайт AMD Ryzen 3 1200
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 12 20
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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