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Intel Core i3 7020U против AMD Ryzen 3 3250U

Intel Core i3 7020U
Intel Core i3 7020U
VS
AMD Ryzen 3 3250U
AMD Ryzen 3 3250U

Что лучше: Intel Core i3 7020U на 2.3 ГГц (c Turbo Boost до 0.0) или AMD Ryzen 3 3250U на 2.6 ГГц (c Turbo Core до 3.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3250U and 7020U
Причины выбрать Intel Core i3 7020U
  • На 40% ниже чем у Ryzen 3 3250U пиковое энергопотребление – 15 vs 25 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen 3 3250U
  • Появился на 1 год и 9 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 1 МБ больший объем L3-кэша
  • На 21% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 670 и 554 балла

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 7020U
1354
Ryzen 3 3250U +44%
1949
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 7020U
2574
Ryzen 3 3250U +67%
4309
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 7020U
1285
Ryzen 3 3250U +12%
1440

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 7020U и AMD Ryzen 3 3250U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 1 апреля 2018 6 января 2020
Цена в момент релиза 281 долларов -
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Kaby Lake Zen+
Номер модели i3-7020U -
Сокет BGA-1356 FP5
Интегрированная графика Intel HD Graphics 620 Radeon RX Vega 3

Производительность

Количество ядер 2 2
Количество потоков 4 4
Частота 2.3 ГГц 2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 3.5 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 23x 26x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 3МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 12-25 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600 DDR4-2400
Макс. размер 32 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 34.1 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 7020U Сайт AMD Ryzen 3 3250U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 12 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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