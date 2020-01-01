Intel Core i3 7020U против AMD Ryzen 3 3250U
Что лучше: Intel Core i3 7020U на 2.3 ГГц (c Turbo Boost до 0.0) или AMD Ryzen 3 3250U на 2.6 ГГц (c Turbo Core до 3.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 7020U
- На 40% ниже чем у Ryzen 3 3250U пиковое энергопотребление – 15 vs 25 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen 3 3250U
- Появился на 1 год и 9 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 1 МБ больший объем L3-кэша
- На 21% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 670 и 554 балла
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
309
Cinebench R20 (многоядерный)
755
Passmark CPU (одноядерный)
1354
Ryzen 3 3250U +44%
1949
Passmark CPU (многоядерный)
2574
Ryzen 3 3250U +67%
4309
Geekbench 5 (одноядерный)
557
Ryzen 3 3250U +21%
674
Geekbench 5 (многоядерный)
1285
Ryzen 3 3250U +12%
1440
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|1 апреля 2018
|6 января 2020
|Цена в момент релиза
|281 долларов
|-
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Kaby Lake
|Zen+
|Номер модели
|i3-7020U
|-
|Сокет
|BGA-1356
|FP5
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 620
|Radeon RX Vega 3
Производительность
|Количество ядер
|2
|2
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|2.3 ГГц
|2.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|3.5 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|23x
|26x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|3МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|12-25 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600
|DDR4-2400
|Макс. размер
|32 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|34.1 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 7020U
|Сайт AMD Ryzen 3 3250U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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