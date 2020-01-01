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Intel Core i3 7020U против AMD Ryzen 3 4300U

Intel Core i3 7020U
Intel Core i3 7020U
VS
AMD Ryzen 3 4300U
AMD Ryzen 3 4300U

Что лучше: 2-ядерный Intel Core i3 7020U на 2.3 ГГц или AMD Ryzen 3 4300U с 4-ядрами на 2.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4300U and 7020U
Причины выбрать AMD Ryzen 3 4300U
  • Появился на 1 год и 9 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 34.17 ГБ/c (100%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 78% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 985 и 554 балла
  • Имеет на 1 МБ больший объем L3-кэша

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 7020U
1354
Ryzen 3 4300U +76%
2386
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 7020U
2574
Ryzen 3 4300U +213%
8046
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 7020U
1285
Ryzen 3 4300U +118%
2805

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 7020U и AMD Ryzen 3 4300U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 1 апреля 2018 6 января 2020
Цена в момент релиза 281 долларов -
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Kaby Lake Zen 2
Номер модели i3-7020U -
Сокет BGA-1356 FP6
Интегрированная графика Intel HD Graphics 620 Radeon Vega 5

Производительность

Количество ядер 2 4
Количество потоков 4 4
Частота 2.3 ГГц 2.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 3.7 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 23x 27x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 3МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 32 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 34.1 ГБ/c 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 7020U Сайт AMD Ryzen 3 4300U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 12 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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