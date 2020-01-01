Что лучше: 2-ядерный Intel Core i3 7020U на 2.3 ГГц или AMD Ryzen 3 4300U с 4-ядрами на 2.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.