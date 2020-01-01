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Intel Core i3 7020U против AMD Ryzen 5 3500U

Intel Core i3 7020U
Intel Core i3 7020U
VS
AMD Ryzen 5 3500U
AMD Ryzen 5 3500U

Что лучше: 2-ядерный Intel Core i3 7020U на 2.3 ГГц или AMD Ryzen 5 3500U с 4-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3500U and 7020U
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3500U
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Появился на 9 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 1 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 12 против 14 нанометров
  • На 1.66 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 7020U
1327
Ryzen 5 3500U +50%
1994
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 7020U
2548
Ryzen 5 3500U +178%
7094
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 7020U
1301
Ryzen 5 3500U +105%
2661

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 7020U и AMD Ryzen 5 3500U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 1 апреля 2018 6 января 2019
Цена в момент релиза 281 долларов -
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Kaby Lake Zen+
Номер модели i3-7020U -
Сокет BGA-1356 FP5
Интегрированная графика Intel HD Graphics 620 Radeon Vega 8

Производительность

Количество ядер 2 4
Количество потоков 4 8
Частота 2.3 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 3.7 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 23x 21x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 128КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 3МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.9 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600 DDR4-2400
Макс. размер 32 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 34.1 ГБ/c 35.76 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 7020U Сайт AMD Ryzen 5 3500U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 12 12
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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