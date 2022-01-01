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Intel Core i3 7020U против AMD Ryzen 7 5700U

Intel Core i3 7020U
VS
AMD Ryzen 7 5700U
Intel Core i3 7020U
AMD Ryzen 7 5700U

Что лучше: 2-ядерный Intel Core i3 7020U на 2.3 ГГц или AMD Ryzen 7 5700U с 8-ядрами на 1.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5700U and 7020U
Причины выбрать Intel Core i3 7020U
  • На 40% ниже чем у Ryzen 7 5700U пиковое энергопотребление – 15 vs 25 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5700U
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Появился на 2 года и 10 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 5 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • В 2 раза быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1178 и 578 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 7020U
1336
Ryzen 7 5700U +97%
2631
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 7020U
2562
Ryzen 7 5700U +535%
16275
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 7020U
578
Ryzen 7 5700U +105%
1185
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 7020U
1345
Ryzen 7 5700U +364%
6243
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 7020U и AMD Ryzen 7 5700U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 1 апреля 2018 12 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Kaby Lake Lucienne
Номер модели i3-7020U -
Сокет BGA-1356 FP6
Интегрированная графика HD Graphics 620 Radeon RX Vega 8

Производительность

Количество ядер 2 8
Количество потоков 4 16
Частота 2.3 ГГц 1.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 4.3 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 23x 18x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 3МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 10-25 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel HD Graphics 620 Radeon RX Vega 8
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1000 МГц 1900 МГц
Шейдерные блоки 192 512
TMUs 24 32
ROPs 3 8
Вычислительные блоки 24 -
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i3 7020U
0.4 терафлопс
Ryzen 7 5700U
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 32 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 34.1 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 7020U Сайт AMD Ryzen 7 5700U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 12 12
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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