Intel Core i3 7020U против AMD Ryzen 7 5700U
Что лучше: 2-ядерный Intel Core i3 7020U на 2.3 ГГц или AMD Ryzen 7 5700U с 8-ядрами на 1.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 7020U
- На 40% ниже чем у Ryzen 7 5700U пиковое энергопотребление – 15 vs 25 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5700U
- Имеет на 6 физических ядер больше
- Появился на 2 года и 10 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 5 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- В 2 раза быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1178 и 578 баллов
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1265
Cinebench R23 (многоядерный)
9051
Passmark CPU (одноядерный)
1336
Ryzen 7 5700U +97%
2631
Passmark CPU (многоядерный)
2562
Ryzen 7 5700U +535%
16275
Geekbench 5 (одноядерный)
578
Ryzen 7 5700U +105%
1185
Geekbench 5 (многоядерный)
1345
Ryzen 7 5700U +364%
6243
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|1 апреля 2018
|12 января 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Kaby Lake
|Lucienne
|Номер модели
|i3-7020U
|-
|Сокет
|BGA-1356
|FP6
|Интегрированная графика
|HD Graphics 620
|Radeon RX Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|2
|8
|Количество потоков
|4
|16
|Частота
|2.3 ГГц
|1.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|4.3 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|23x
|18x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|3МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|10-25 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 620
|Radeon RX Vega 8
|Частота GPU
|300 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1000 МГц
|1900 МГц
|Шейдерные блоки
|192
|512
|TMUs
|24
|32
|ROPs
|3
|8
|Вычислительные блоки
|24
|-
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|32 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|34.1 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 7020U
|Сайт AMD Ryzen 7 5700U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|12
|Расширенные инструкции
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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