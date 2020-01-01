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Intel Core i3 7020U против Celeron 4205U

Intel Core i3 7020U
Intel Core i3 7020U
VS
Intel Celeron 4205U
Intel Celeron 4205U

Что лучше: Intel Core i3 7020U на 2.3 ГГц или Celeron 4205U на 1.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4205U and 7020U
Причины выбрать Intel Core i3 7020U
  • Имеет на 1 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 3.0
Причины выбрать Intel Celeron 4205U
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2133
  • Появился на 9 месяцев позже чем соперник
  • На 3.4 ГБ/c (10%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 7020U +107%
2548
Celeron 4205U
1232
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 7020U и Celeron 4205U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 апреля 2018 1 января 2019
Цена в момент релиза 281 долларов -
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Kaby Lake Whiskey Lake
Номер модели i3-7020U 4205U
Сокет BGA-1356 BGA-1528
Интегрированная графика Intel HD Graphics 620 Intel UHD Graphics 610

Производительность

Количество ядер 2 2
Количество потоков 4 2
Частота 2.3 ГГц 1.8 ГГц
Множитель 23x -
Скорость шины 4 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 3МБ (общий) 2МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600 DDR4-2133, LPDDR3-1866
Макс. размер 32 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 34.1 ГБ/c 37.5 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 7020U Сайт Intel Celeron 4205U
Версия PCI Express 3.0 2.0
Макс. PCI Express линий 12 12
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2

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Комментарии

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