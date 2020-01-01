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Intel Core i3 7020U против Celeron N3350

Intel Core i3 7020U
Intel Core i3 7020U
VS
Intel Celeron N3350
Intel Celeron N3350

Что лучше: Intel Core i3 7020U на 2.3 ГГц (c Turbo Boost до 0.0) или Celeron N3350 на 1.1 ГГц (c Turbo Boost до 2.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между N3350 and 7020U
Причины выбрать Intel Core i3 7020U
  • Поддерживает до 32 ГБ DDR4-2133
  • Появился на 1 год и 7 месяцев позже чем соперник
  • Новый стандарт PCI Express – 3.0
Причины выбрать Intel Celeron N3350
  • На 60% ниже чем у Core i3 7020U пиковое энергопотребление – 6 vs 15 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 7020U +128%
2548
Celeron N3350
1119
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 7020U +193%
1301
Celeron N3350
444

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 7020U и Celeron N3350

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 апреля 2018 30 августа 2016
Цена в момент релиза 281 долларов 107 долларов
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Kaby Lake Apollo Lake
Номер модели i3-7020U N3350
Сокет BGA-1356 BGA-1296
Интегрированная графика Intel HD Graphics 620 Intel HD Graphics 500

Производительность

Количество ядер 2 2
Количество потоков 4 2
Частота 2.3 ГГц 1.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 2.4 ГГц
Множитель 23x -
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 48КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 2МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 3МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 6 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600 DDR3L-1866, LPDDR3-1866, LPDDR4-2400
Макс. размер 32 ГБ 8 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 34.1 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 7020U Сайт Intel Celeron N3350
Версия PCI Express 3.0 2.0
Макс. PCI Express линий 12 6
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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