Intel Core i3 7020U против Celeron N3350
Что лучше: Intel Core i3 7020U на 2.3 ГГц (c Turbo Boost до 0.0) или Celeron N3350 на 1.1 ГГц (c Turbo Boost до 2.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 7020U
- Поддерживает до 32 ГБ DDR4-2133
- Появился на 1 год и 7 месяцев позже чем соперник
- Новый стандарт PCI Express – 3.0
Причины выбрать Intel Celeron N3350
- На 60% ниже чем у Core i3 7020U пиковое энергопотребление – 6 vs 15 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
105
Cinebench R20 (многоядерный)
168
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 7020U +68%
1327
788
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 7020U +128%
2548
1119
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 7020U +112%
565
266
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 7020U +193%
1301
444
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 апреля 2018
|30 августа 2016
|Цена в момент релиза
|281 долларов
|107 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Kaby Lake
|Apollo Lake
|Номер модели
|i3-7020U
|N3350
|Сокет
|BGA-1356
|BGA-1296
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 620
|Intel HD Graphics 500
Производительность
|Количество ядер
|2
|2
|Количество потоков
|4
|2
|Частота
|2.3 ГГц
|1.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|2.4 ГГц
|Множитель
|23x
|-
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|48КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|2МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|3МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|6 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600
|DDR3L-1866, LPDDR3-1866, LPDDR4-2400
|Макс. размер
|32 ГБ
|8 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|34.1 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 7020U
|Сайт Intel Celeron N3350
|Версия PCI Express
|3.0
|2.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|6
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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