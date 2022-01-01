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Intel Core i3 7020U против Celeron N4500

Intel Core i3 7020U
VS
Intel Celeron N4500
Intel Core i3 7020U
Intel Celeron N4500

Что лучше: Intel Core i3 7020U на 2.3 ГГц или Celeron N4500 на 1.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между N4500 and 7020U
Причины выбрать Intel Celeron N4500
  • Появился на 2 года и 10 месяцев позже чем соперник
  • На 60% ниже чем у Core i3 7020U пиковое энергопотребление – 6 vs 15 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Имеет на 1 МБ больший объем L3-кэша

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 7020U +35%
2557
Celeron N4500
1900
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 7020U +25%
1329
Celeron N4500
1066
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 7020U и Celeron N4500

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 апреля 2018 11 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Kaby Lake Jasper Lake
Номер модели i3-7020U N4500
Сокет BGA-1356 BGA-1338
Интегрированная графика HD Graphics 620 UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU)

Производительность

Количество ядер 2 2
Количество потоков 4 2
Частота 2.3 ГГц 1.1 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 23x 11x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 384КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 3МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 6 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel HD Graphics 620 Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU)
Частота GPU 300 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 1000 МГц 750 МГц
Шейдерные блоки 192 256
TMUs 24 16
ROPs 3 8
Вычислительные блоки 24 16
TGP 15 Вт 6 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i3 7020U
0.4 терафлопс
Celeron N4500
0.24 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600 DDR4-2933
Макс. размер 32 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 34.1 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 7020U Сайт Intel Celeron N4500
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 12 8
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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