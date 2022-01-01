Intel Core i3 7020U против Celeron N4500
Что лучше: Intel Core i3 7020U на 2.3 ГГц или Celeron N4500 на 1.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Celeron N4500
- Появился на 2 года и 10 месяцев позже чем соперник
- На 60% ниже чем у Core i3 7020U пиковое энергопотребление – 6 vs 15 Ватт
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- Имеет на 1 МБ больший объем L3-кэша
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
451
Cinebench R23 (многоядерный)
702
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 7020U +3%
1320
1276
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 7020U +35%
2557
1900
Geekbench 5 (одноядерный)
576
578
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 7020U +25%
1329
1066
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 апреля 2018
|11 января 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Kaby Lake
|Jasper Lake
|Номер модели
|i3-7020U
|N4500
|Сокет
|BGA-1356
|BGA-1338
|Интегрированная графика
|HD Graphics 620
|UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU)
Производительность
|Количество ядер
|2
|2
|Количество потоков
|4
|2
|Частота
|2.3 ГГц
|1.1 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|23x
|11x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|384КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|3МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|6 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 620
|Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU)
|Частота GPU
|300 МГц
|350 МГц
|Boost частота GPU
|1000 МГц
|750 МГц
|Шейдерные блоки
|192
|256
|TMUs
|24
|16
|ROPs
|3
|8
|Вычислительные блоки
|24
|16
|TGP
|15 Вт
|6 Вт
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600
|DDR4-2933
|Макс. размер
|32 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|34.1 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 7020U
|Сайт Intel Celeron N4500
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|8
|Расширенные инструкции
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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