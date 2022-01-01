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Intel Core i3 7020U против i3 1115G4

Intel Core i3 7020U
VS
Intel Core i3 1115G4
Intel Core i3 7020U
Intel Core i3 1115G4

Что лучше: Intel Core i3 7020U на 2.3 ГГц (c Turbo Boost до 0.0) или i3 1115G4 на 1.7-3.0 ГГц (c Turbo Boost до 4.1)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1115G4 and 7020U
Причины выбрать Intel Core i3 7020U
  • На 46% ниже чем у Core i3 1115G4 пиковое энергопотребление – 15 vs 28 Ватт
Причины выбрать Intel Core i3 1115G4
  • Появился на 2 года и 6 месяцев позже чем соперник
  • Лучшая интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4: 0.84 vs 0.4 терафлопс
  • В 2.1 раза быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1222 и 587 баллов
  • Имеет на 3 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 7020U
1327
Core i3 1115G4 +104%
2709
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 7020U
2562
Core i3 1115G4 +148%
6344
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 7020U
585
Core i3 1115G4 +107%
1211
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 7020U
1327
Core i3 1115G4 +84%
2436
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 7020U и i3 1115G4

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 апреля 2018 2 сентября 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Kaby Lake Tiger Lake UP3
Номер модели i3-7020U i3-1115G4
Сокет BGA-1356 BGA-1449
Интегрированная графика HD Graphics 620 Iris Xe Graphics G4

Производительность

Количество ядер 2 2
Количество потоков 4 4
Частота 2.3 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 4.1 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 23x 17-30x
Скорость шины 4 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 3МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 12-28 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel HD Graphics 620 Intel Iris Xe Graphics G4
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1000 МГц 1250 МГц
Шейдерные блоки 192 384
TMUs 24 24
ROPs 3 12
Вычислительные блоки 24 48
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i3 7020U
0.4 терафлопс
Core i3 1115G4 +110%
0.84 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600 DDR4-3200, LPDDR4X-3733
Макс. размер 32 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 34.1 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 7020U Сайт Intel Core i3 1115G4
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 12 16
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Конкуренты

1. Intel Core i5 1135G7 или i3 7020U
2. Intel Core i5 1035G4 или i3 7020U
3. AMD Ryzen 3 3200U или Intel Core i3 7020U
4. AMD Ryzen 3 2200U или Intel Core i3 7020U
5. Intel Core i5 7200U или i3 7020U
6. Intel Core i5 1135G7 или i3 1115G4
7. Intel Core i5 10210U или i3 1115G4
8. Intel Core i5 1035G1 или i3 1115G4
9. AMD Ryzen 3 5300U или Intel Core i3 1115G4
10. Intel Core i3 10110U или i3 1115G4

Комментарии

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