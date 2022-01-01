Intel Core i3 7020U против i3 1115G4
Что лучше: Intel Core i3 7020U на 2.3 ГГц (c Turbo Boost до 0.0) или i3 1115G4 на 1.7-3.0 ГГц (c Turbo Boost до 4.1)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 7020U
- На 46% ниже чем у Core i3 1115G4 пиковое энергопотребление – 15 vs 28 Ватт
Причины выбрать Intel Core i3 1115G4
- Появился на 2 года и 6 месяцев позже чем соперник
- Лучшая интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4: 0.84 vs 0.4 терафлопс
- В 2.1 раза быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1222 и 587 баллов
- Имеет на 3 МБ больший объем L3-кэша
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1360
Cinebench R23 (многоядерный)
2505
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 1115G4 +104%
2709
Passmark CPU (многоядерный)
2562
Core i3 1115G4 +148%
6344
Geekbench 5 (одноядерный)
585
Core i3 1115G4 +107%
1211
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 1115G4 +84%
2436
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 апреля 2018
|2 сентября 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Kaby Lake
|Tiger Lake UP3
|Номер модели
|i3-7020U
|i3-1115G4
|Сокет
|BGA-1356
|BGA-1449
|Интегрированная графика
|HD Graphics 620
|Iris Xe Graphics G4
Производительность
|Количество ядер
|2
|2
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|2.3 ГГц
|1.7-3.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|4.1 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|23x
|17-30x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|3МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|12-28 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 620
|Intel Iris Xe Graphics G4
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1000 МГц
|1250 МГц
|Шейдерные блоки
|192
|384
|TMUs
|24
|24
|ROPs
|3
|12
|Вычислительные блоки
|24
|48
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600
|DDR4-3200, LPDDR4X-3733
|Макс. размер
|32 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|34.1 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 7020U
|Сайт Intel Core i3 1115G4
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|16
|Расширенные инструкции
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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