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Intel Core i3 7020U против i3 1125G4

Intel Core i3 7020U
VS
Intel Core i3 1125G4
Intel Core i3 7020U
Intel Core i3 1125G4

Что лучше: 2-ядерный Intel Core i3 7020U на 2.3 ГГц или i3 1125G4 с 4-ядрами на 0.9-2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1125G4 and 7020U
Причины выбрать Intel Core i3 7020U
  • На 46% ниже чем у Core i3 1125G4 пиковое энергопотребление – 15 vs 28 Ватт
Причины выбрать Intel Core i3 1125G4
  • Имеет на 5 МБ больший объем L3-кэша
  • Появился на 2 года и 5 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • В 2 раза быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1163 и 578 баллов
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 7020U
1336
Core i3 1125G4 +89%
2528
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 7020U
2562
Core i3 1125G4 +289%
9970
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 7020U
578
Core i3 1125G4 +103%
1171
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 7020U
1345
Core i3 1125G4 +187%
3861
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 7020U и i3 1125G4

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 апреля 2018 1 сентября 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Kaby Lake Tiger Lake UP4
Номер модели i3-7020U i3-1125G4
Сокет BGA-1356 BGA-1449
Интегрированная графика HD Graphics 620 UHD Graphics Xe G4

Производительность

Количество ядер 2 4
Количество потоков 4 8
Частота 2.3 ГГц 0.9-2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 3.7 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 23x 9-20x
Скорость шины 4 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 3МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 12-28 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel HD Graphics 620 Intel UHD Graphics Xe G4
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1000 МГц 1250 МГц
Шейдерные блоки 192 384
TMUs 24 24
ROPs 3 12
Вычислительные блоки 24 48
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i3 7020U
0.4 терафлопс
Core i3 1125G4
0.84 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600 DDR4-3200, LPDDR4x-3733
Макс. размер 32 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 34.1 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 7020U Сайт Intel Core i3 1125G4
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 12 16
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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